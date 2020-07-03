شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: شركات عالمية تخطط للاستثمار فى تحويل المخلفات لطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك شركات عالمية كبرى بدأت في إنشاء شراكة مع شركات محلية للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك بعد الجهد الكبير الذي بذلته وزارتا الكهرباء البيئة في هذا الملف، مطالباً الحكومة بالاستفادة من مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي يعتبر أنجح مشروع طاقة شمسية في العالم، ليكون مرجعاً للعقود مع الشركات في إنتاج الطاقة من المخلفات.

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وأضاف "جنيدي"، لـ"الخليج 365"، أن الحكومة بذلت مجهوداً ضخماً في ملف الطاقة، ولكن هناك بعض المطالبات الهامة التي ننتظر تنفيذها منها تفعيل المادة 46 من قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015، التي تنص على أن يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة، بالإضافة إلى التفعيل الكامل للمادة 65 من القانون، التي تنص على إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء لتصبح سوقاً تنافسية مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجياً على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية، حيث تم اتخاذ بعض الخطوات في تلك المادة ولكن لم تكتمل.

وأشاد "جنيدي"، بالدكتور محمد شاكر المراقبي وزير الكهرباء، قائلاً إن وزير الكهرباء يدير هذا الملف بكفاءة عالية ويثبت كل مرة أنه وزير كهرباء استثنائي، ومن أفضل وزراء الكهرباء فى تاريخ مصر، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة سواء على مستوى الإنتاج أو النقل او التوزيع ومرونة الأداء، طبقاً للمتغيرات المحلية والعالمية، مما يجعلنا نشيد بالدكتور شاكر إشادة فى محلها ولا أبالغ إذا ما قلت أن قطاع الكهرباء محظوظ بوجود الدكتور محمد شاكر فى هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الاقتصاد المصري.