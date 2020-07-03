شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التأمين التكميلى على السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأمين التكميلى على السيارات، هو عبارة عن تغطية تأمينية خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع شركات التأمين، بخلاف التأمين الإجبارى على السيارات والذى تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز الأسئلة وإجابتها عن هذا النوع من التأمين.

ماهو التأمين التكميلى على السيارات ؟

هو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى ، الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب ، بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسطو.





Advertisements

ما هي أنواع التغطيات الأساسية للتأمين التكميلى على السيارات ؟

يوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما.

كيف تتجنب تأخير صرف التعويض ؟

اختيار الشركة صاحبة السمعة الجيدة والتي تتمتع بملاءة مالية عالية ، ينبىء عن قدرة الشركة على سرعة سداد التعويض فى حال المطالبة ، وكلما قلت الشكاوى كان دليلا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة، و قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة.

ماهى نسبة التحمل؟

"نسب التحمل" تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى ، وتعتبر النسب اختيارية بحسب موافقة العميل ، ويجب تحديد نسب التحمل او عدمها قبل اصدار الوثيقة.