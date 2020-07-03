استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة تزامناً مع إجازة البنوك الأسبوعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 3-7-2020، أمام الجنيه المصرى، تزامناً مع إجازة البنوك الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، التى مقدمتها البنك الأهلى المصرى والتى جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 3-7-2020، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى عند 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، 16.18جنيه للبيع فى المركزى. سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 3-7-2020، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى عند 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، 16.18جنيه للبيع فى المركزى.

سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، عند 17.98 جنيه للشراء، 18.19 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، عند 17.98 جنيه للشراء، 18.19 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى، عند 19.70 جنيه للشراء، 19.91 جنبه للبيع. Advertisements



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 4.19 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، بالبنك الأهلى المصرى، عند سعر 49.79 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أنه فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد تقرر تعطيل العمل بالبنوك التى تنتهى ميزانياتها فى 30 يونيو يومى الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 يوليو 2020، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.

وأضاف البنك المركزى، أنه بالنسبة للبنوك التى تنتهى ميزانيتها فى 31 ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل أمس الخميس الموافق 2 يوليو 2020 على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار ألفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال ألفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.