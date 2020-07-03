شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الربع الثاني، بحجم تداول بلغ 187.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 11.8 مليار جنيه، تلاها "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 286.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.2 مليار جنيه، وجاء فى المركز الثالث "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 1.3 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 143.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 206.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الربع سنوي.

وفى المركز السادس "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 463 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.29 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 235.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.25 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 981.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.14 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 843.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.13 مليار جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 68.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.11 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 12.2% ليغلق عند مستوى 10764.59 نقطة خلال جلسات الربع الثاني، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 45.86% ليغلق عند مستوى 1538.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 37.5% مغلقًا عند مستوى 2245.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 13.41% مغلقًا عند مستوى 12570.72 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.20% ليغلق عند مستوى 749.16 نقطة.

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وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 55.6 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني، ليغلق عند مستوى 590 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.4% عن الربع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 275.5 مليار جنيه إلى 307.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 11.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163 مليار جنيه إلى 180.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً متساوي الأوزان من 438.5 مليار جنيه إلى 488.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11.3%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.