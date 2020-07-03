شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.79دولار للعقود الآجلة لبرنت و40.30 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم 42.79 دولار للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 35 سنتا أو ما يعادل 0.8% دولار كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40.30 دولار منخفضة بمقدار 35 سنتا أو ما يعادل 0.9 ٪ وجاء تلك الإنخفاض نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأمس سجلت العقود الآجلة للنفط ارتفاعا بأكثر من 2٪ مدعومة بتراجع في البطالة الأمريكية وانخفاض في مخزونات الخام، لكن تجدد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أجج المخاوف من أن يحل الضعف بالنشاط الاقتصادي في الأسابيع المقبلة وزادت الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة نحو 50 ألفا أمس الأربعاء، في أكبر زيادة ليوم واحد منذ بداية الجائحة وتنصح ولايات عديدة السكان بالحد من التنقلات وتعاود إغلاق الشركات والمطاعم، وهو ما قد يعرقل نمو الوظائف وفقا لرويترز.

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وحدد سعر تسوية عقود خام برنت أمس الخميس عند 43.14 دولار للبرميل، بزيادة 1.11 دولار تعادل 2.6 ٪ وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولار للبرميل، مرتفعة 83 سنتا أو 2.1 ٪.

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه 7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.