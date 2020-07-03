شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. سعر الكيلو 23 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-7-2020، استقرارا وفقا للأسعار الرسمية بشعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية حيث سجل الكيلو 23 جنيها، وأكد عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، أن سوق الدواجن يشهد استقرارا حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة 23 جنيها، مشيرا إلى أن سعر المستهلك 25 – 27جنيها وذلك حسب مصاريف النقل لكل تاجر وبخلاف المنطقة.

ولفت "السيد"، إلى أن سعر الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كجم 35 جنيها، فيما سجلت الدواجن البلدى فى المزرعة 28 جنيها، ويصل سعرها فى السوق "المستهلك" بين 36-38 ، أوضح أن أسعار كرتونة البيض سجلت فى المزرعة 25.5 جنيه فيما يصل سعرها للمستهلك 30 – 32 جنيها.

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والجدير بالذكر أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى يقوم بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات كأجراء احترازي حفاظا على الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات "الخليج 365 "، أن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصــــدار شهادات الامــان الحيوى لمزارع الدواجن بعد أن يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، بالإضافة الى اعطاء تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية وتصريح الطيور المنقولة بين المحافظات.