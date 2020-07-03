الاقتصاد

أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بعد صعود فى أسواق آسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن غذت بيانات إيجابية صينية ارتفاعا في الأسواق الآسيوية، لكن زيادة قياسية أخرى في الإصابات بفيروس في الولايات المتحدة كبحت تفاؤل المستثمرين بصفة عامة، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% ليحوم قرب أقوى مستوياته في ثلاثة أسابيع، لكن أحجام التداولات كانت هزيلة بفعل عطلة في الولايات المتحدة، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، وارتفعت 0.8% بينما تصدرت شركات التأمين والبنوك قائمة القطاعات الهابطة.

 

ويتجه المؤشر القياسي صوب تحقيق مكسب أسبوعي متواضع بعد مجموعة من البيانات القوية التي تشير إلى تعاف من أزمة فيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 أمس الخميس، مما دفع العديد من الولايات الأمريكية لإرجاء خطط لإعادة فتح الاقتصاد.

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وقفز سهم هيرو الألمانية للتوصيل 4.1 بالمئة بعد أن قالت شركة توصيل الطعام إن نمو الطلبات لديها زاد إلى مثليه تقريبا في الربع الثاني.

 

وانخفض سهم نكست البريطانية للبيع بالتجزئة 3% بعد أن خفض جولدمان ساكس توصيته للسهم إلى "البيع"، بينما تراجع سهم إيه.بي فودز 1.3% بعد أن خفض البنك الأمريكي توصيته للسهم إلى "الحياد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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