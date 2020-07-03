شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم والباذنجان 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الخضروات استقرت اليوم الجمعة 3-7- 2020، فى سوق العبور للجملة، حيث بلغت أسعار الباذنجان البلدى والرومي بين 1.5 - 3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 13-24 جنيها.

Advertisements

وسجلت أسعار الطماطم بين 1.5– 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 1.7-2.5 جنيها، سجلت أسعار الفاصوليا بين3 – 7 جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 4 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

الجدير بالذكر أن الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، أكد فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة ، هناك لجان فنية على زراعات الخضر الصيفى ومواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية خاصة "البطاطس الصيفى، الكوسة ، والباذنجان ، والفاصوليا ، ولوبيا، قرنبيط ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية ، والخيار المكشوف.