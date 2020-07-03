شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 3-7-2020 .. مسجلا 17.98جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 3-7-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.98جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.01 جنيه للشراء.

18.13 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.98 جنيه للشراء.

18.19 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى بنك مصر18.07جنيه للشراء .

18.27 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى بنك البركة18.07 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.





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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.01 جنيه للشراء.

18.20 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.12 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.96 جنيه للشراء.

18.19 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرا في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية العام الماضي، ارتفاعا من 20.3 بالمئة قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1 بالمئة من 22.4 بالمئة.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.