شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 3-7-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد تعطل البنوك بسبب عطلة ذكرى ثورة 30 يونيو، والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 4.19 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.28 جنيه للشراء .

4.31 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.19 جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.19 جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.19 جنيه للشراء.

4.35 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.20 جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.





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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.19 جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.27 جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى4.17 جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.17 جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان4.18 جنيه للشراء.

4.32 جنيه للبيع.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741

العملات الورقية عباره عن" 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عباره عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".