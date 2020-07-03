شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستقر إيجابياً رغم صدور بيانات أعلى من التوقعات في القطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تعاملات هادئة في ظل إغلاق الأسواق بالولايات المتحدة في عطلة رسمية.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في أمريكا اليوم في عطلة رسمية بسبب عيد الاستقلال، وسوف تستأنف عملها يوم الإثنين المقبل.

Advertisements



كانت "وول ستريت" قد أغلقت أمس على ارتفاع وسجل "ناسداك" مستوى قياسيا جديداً بدعم من تقرير الوظائف الشهري القوي والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة ثلاثة ملايين وظيفة كما انخفض معدل البطالة إلى 11.1%.



وعلى صعيد منطقة التكتل الموحد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي في منطقة اليورو إلى 48.3 نقطة في يونيو/حزيران مقارنة بالتوقعات التي ألمحت إلى استقرار المؤشر عند 47.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:29 بتوقيت جرينتش عند 1.1243، وسجل أعلى سعر عند 1.1251 وأقل سعر عند 1.122.