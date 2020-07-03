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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي والأسواق الأمريكية فى عطلة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوع ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول تفاقم تفشي جائحة كورونا فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع حالات الإصابة الجديدة لمستوي قياسي جديد ،وتحذيرات حول تحور الفيروس ليكون أكثر عدوي ،وتظل التعاملات ضمن نطاق محدود ، بسبب عطلة عيد الاستقلال وإغلاق الأسواق الأمريكية.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.36 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.22 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.15 نقطة.
حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 96.81 نقطة.
قالت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة أبلغت عن أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس ، لتسجل رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي.
وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" من أن الفيروس ربما يكون قد تحور ليصبح أكثر عدوي عن ذي قبل.
رغم الارتفاع الحالي فى مستويات العملة الأمريكية ،غير أن التعاملات لا تزال ضمن نطاق محدود ، بسبب عطلة عيد الاستقلال فى الولايات المتحدة ،وإغلاق الأسواق الأمريكية.
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