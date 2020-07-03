شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 5 جلسات بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى الجلسة السابقة ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستوي قياسي جديد فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:02 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 368.85 نقطة ، بعد بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية خلال حزيران/يونيو.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليتخلى عن ذروة ثلاثة أسابيع ،على وشك تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 2.0% ، مع هبوط معظم أسهم القطاع بعد مكاسب قوية بالجلسة السابقة.

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قالت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة أبلغت عن أكثر من 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس ، لتسجل رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي.

وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" من أن الفيروس ربما يكون قد تحور ليصبح أكثر عدوي عن ذي قبل.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي ، عزز آمال تعاف أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.25% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.