بعد وصوله لأعلى سعر في التاريخ.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

كتب: ضياء السقا

ارتفعت من جديد أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، 3 يوليو، بمقدار جنيهين، مقارنة بأسعار الخميس، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 796 جنيه، للجرام.

وكان الذهب قد سجل، الأربعاء الماضي، أعلى سعر له في التاريخ، حيث وصل عيار 21 لـ800 جنيه.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب من 1770 إلى 1776 دولارا، بسبب التخوف من فيروس كورونا، حيث أصابت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالوباء في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة بعض المتعاملين بالقلق، لكن معظم المستثمرين يراهنون على أن هذا لن يكون كافيا لعرقلة انتعاش أوسع نطاقا في الاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 682 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 796 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 909 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6636 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.