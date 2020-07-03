شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قد يسجل رابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، وبفضل تلك العمليات قد تسجل الأسعار رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.1% إلى 1,777.10$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,775.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,772.57$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عقب زيادة قياسية جديدة فى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد الأسبوع الحالي ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بحوالي 0.5% ، وقد تسجل رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، إذا استمرت عمليات شراء المعدن كملاذ آمن فيما هو قادم من التعاملات ،والتي من المتوقع أن تكون محدودة بسبب عطلة عيد الاستقلال فى الولايات المتحدة.

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عمليات شراء المعدن كملاذ آمن تأتي فى ظل تصاعد المخاوف حيال تفشي جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى احتمالات تنامي التوترات مرة أخرى بين واشنطن وبكين.

زادت حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى الولايات المتحدة بأكثر من 73 ألف حالة يوم الخميس ،لتسجل رقما قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي ، الأمر الذي قد يجبر الاقتصاد الأمريكي على استمرار ركوده لفترة أطول من التوقعات.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأمس على فرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين ينفذون قانون الأمن القومي الجديد فى هونغ كونغ.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 9.36 طن متري ، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,191.47 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.