شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند لا يزال صاعد– تحليل – 3-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يتذبذب حاليا ضمن مستوى تشبع البيع ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت مختبرا دعم القناة الفرعية الصاعدة والمستقر عند 0.9000.

سنعتمد حاليا على ثبات الدعم المذكور سابقا بالإضافة لتمركز المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي ليستهدف بذلك بعض الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 0.9085 وصولا نحو 0.9270 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9000 و 0.9080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد