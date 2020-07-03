اليورو مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد- تحليل - 3-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن منذ تداولات يوم أمس بالرغم من استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها وليستقر بذلك قرب الدعم المتمركز عند 120.50.
وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط السلبية وليمنحه ذلك فرصة لاكتساب العزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتسجيل الأهداف المستقرة عند 121.80 و 122.50 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.50 و 121.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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