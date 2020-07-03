شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد- تحليل - 3-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن منذ تداولات يوم أمس بالرغم من استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها وليستقر بذلك قرب الدعم المتمركز عند 120.50.

وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط السلبية وليمنحه ذلك فرصة لاكتساب العزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتسجيل الأهداف المستقرة عند 121.80 و 122.50 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.50 و 121.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم