الباوند مقابل الين يحتاج لاختراق المتوسط-تحليل - 3-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 133.70 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نكرر التنويه إلى أهمية تجاوزه لمحور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 134.60 ليزيد ذلك من فرص تسجيله للأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 135.70 وصولا للحاجز التالي المستقر عند 136.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.70 و 135.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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