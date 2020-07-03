شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، لكنه بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع اتجاه حكومة بوريس جونسون لتوسيع الإنفاق فى البلاد ،بهدف دفع الاقتصاد للخروج سريعا من الركود الذي حدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2437$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2467 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2486$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2529$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الانتعاش فى مستويات الدولار ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعدما قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة لمستوي قياسي جديد عند 73 ألف حالة يوميا.

بالإضافة إلى تنامي المخاوف حيال تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين ، بعدما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مسؤولين صينيين ينفذون قانون الأمن القومي الجديد فى هونغ كونغ.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 0.8% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع اتجاه حكومة بوريس جونسون توسيع الإنفاق الحكومي فى البلاد ، بهدف دفع الاقتصاد للخروج سريعا من الركود الذي حدث بسبب جائحة فيروس كورونا.

وترجح بعض التوقعات فى سوق صرف العملات الأجنبية ،أن يحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنحو 4% فى غضون عام تقريبا ، إذا تمكنت الحكومة البريطانية فى التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ، قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.