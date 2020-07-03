شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 24 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

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في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.15% لتتداول حالياً عند 814.78$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 813.53$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 813.77$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.27 مقارنة بالافتتاحية عند 97.22.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي (Caixin) من قبل مركيت عن الصين والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58.4 لتعكس أسرع وتيرة نمو له في عقد من الزمن وذلك مقابل 55.0 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.8، الأمر الذي عزز التفاؤل حيال آفاق الانتعاش الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.