الاقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل بيانات إيجابية للوظائف الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ قدمت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة تطمينا بأن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم يسير على ما يرام، على الرغم من أن المستثمرين ظلوا يتوخون الحذر مع إعلان طوكيو عن زيادة قوية في الإصابات بكوفيد-19.

 

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.7% قرب 22306.48 نقطة، ليقتفي الأثر الإيجابي من ارتفاع قياسي في عدد الوظائف الأمريكية في يونيو وصعود وول ستريت أمس، لكن في الأسبوع، تراجع المؤشر 0.9%.

 

وأكدت العاصمة اليابانية طوكيو أكثر من 100 إصابة بكوفيد-19، وهو أعلى إحصاء يومي في شهرين، لليوم الثاني على الترتيب اليوم الجمعة.

 

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وعلى الرغم من أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قال إنه لا ضرورة لإعادة تطبيق حالة الطوارئ، يقول متعاملون إن مديري الصناديق عدلوا محافظهم من أجل إعادة تطبيق محتملة للقيود الخاصة بفيروس .

 

وقاد المستفيدون المحتملون من إجراءات العزل العام أو غيرها من القيود المكاسب، وتقدم سهم شركة الألعاب نينتندو 3.6% وقفز سهم شركة منصة البيانات الطبية إم.ثري 4.5%.

 

في غضون ذلك، خسرت الأسهم المرتبطة بالسفر وتراجع سهم إيه.إن.إيه هولدنجز 1.3%، ونزل سهم سكك حديد كيوشو 1.5% بينما هبط سهم أورينتال لاند المشغلة لمتنزه طوكيو ديزني 1.5%.

 

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 1552.33، لكن ثلث مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 أغلقت على انخفاض.

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