شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 24 من حزيران/يونيو، بينما لا تزال بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الاستقلال في أمريكا.

في تمام الساعة 05:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1234، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1239 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1228، بينما حقق الأعلى له عند 1.1249.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة ميزانية الخزانة لشهر حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.0 مقابل ما قيمته 27.9 في أيار/مايو الماضي.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس أيضا تقلص الانكماش إلى ما قيمته 46.9 مقابل 28.9 في أيار/مايو، وقبل الكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 50.3 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 31.1 في أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تظهر استقرار الانكماش عند 45.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 45.2 في أيار/مايو، وأظهر القراءة النهائية للمؤشر ذاته لاقتصاديات منطقة اليورو ككل استقرار الانكماش عند 47.3 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 30.5 في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن كون الاتحاد الأوروبي لن يوافق على اتفاقية خروج بريطانيا بأي ثمن، موضحة أن وجهات النظر بين بروكسل ولندن لا تزال بعيدة للغاية، مضيفة أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين أصبحت معقدة للغاية، وذلك مع تطرقها لأهمية أخذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اعتبارهم المصلحة العامة.

وأفادت ديرلاين بأن الستة أشهر المقبلة تمثل فترة حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، موضحة أن كل يوم ينقضي يمثل المزيد من الخسائر في الوظائف والشركات، ومضيفة أن التحديات الموجودة من قبل أزمة فيروس كورونا لا تزال قائمة بعد الأزمة، معربة عن كوت الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعزيز السوق الداخلية والقيام بالمزيد للتغلب على تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن الأزمة غير مسبوقة وتحتاج لحلول غير مسبوقة.