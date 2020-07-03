شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد مكاسب أسبوعية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 24 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

وفي تمام الساعة 05:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.35% لتتداول عند مستويات 40.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.38$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.65$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.12% لتتداول عند 42.71$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.76$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.14$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.27 مقارنة بالافتتاحية عند 97.22، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.32.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي (Caixin) من قبل مركيت عن الصين والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58.4 لتعكس أسرع وتيرة نمو له في عقد من الزمن وذلك مقابل 55.0 في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.8، الأمر الذي عزز التفاؤل حيال آفاق الانتعاش الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك،، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر عجز 7.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو مقاربة بفائض 1.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 0.9 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 533.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 15% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

Advertisements

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.2 مليون برميل، ولتعد المخزونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 28% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته بأن يحدث توازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، مضيفاً أنه قد تواجه الأسواق نقصاُ في المعروض النفطي خلال الشهر الجاري، وذلك مع تطرقه إلى أن الاستثمارات في قطاع الطاقة قد تنخفض بنحو الثلث خلال العام الجاري 2020، وذلك مع أفادته بأن تعافي الاستهلاك لمعدلات ما قبل جائحة كورونا قد لا يحدث قبل نهاية هذا العام وأن حدوث موجه ثاني من تفشي فيروس كورونا قد يؤدي للمزيد من التراجع للطلب العالمي على النفط.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس ابداء وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تفاؤله حيال تعافي أسواق الطاقة العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي على المدى القصير والمتوسط حتى مع استمرار تفشي الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون الاقتصاد العالمي وبالأخص قطاع الطاقة قد تأثروا سلباً بقوة في وقت قصير للغاية، ما أدى لتراجع موسع في الطلب على النفط وأدى لصدمه لمصافي التكرير وأنظمة العمل، مضيفاً أنه يتوقع أن يعود الطلب على النفط لمستوياته السابقة بشكل تدريجي.

ويذكر أن وكالة رويترز الإخبارية أفادت الأربعاء الماضي نقلاً عن مصادرها المطلعة بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" قد يخففون قيود الإنتاج تدريجياً مع مطلع آب/أغسطس إلى 7.7 مليون برميل يومياً وسط تعافي الطلب العالمي على النفط وصعود مستويات الأسعار، مع الإشارة، إلى أنه لم تحدث حتى الآن أي مناقشات حول تمديد التخفيضات الشهر القادم.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر بالأمس، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصة لإجمالي 185 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السادس عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 513 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو نحو 11.0 مليون برميل يومياً، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.