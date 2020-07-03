شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع إيجابية مدعومة بالتفاؤل حيال آفاق الانتعاش الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع وثالث جلسات شهر تموز/يوليو والنصف الثاني من هذا العام على اللون الأخضر مدعومة بالتفاؤل حيال آفاق الانتعاش الاقتصادي من جائحة كورونا وبالأخص عقب أظهر مسح خاص اليوم الجمعة أن القطاع الخدمي في الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم أظهر نموه بأسرع وتيرة له في عقد من الزمن في حزيران/يونيو، وجاء ذلك عقب ساعات من تفوق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي (Caixin) عن الصين من قبل مركيت والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58.4 مقابل ما قيمته 55.0 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.8، ونود الإشارة، لكون صدور قراءة المؤشر عند ما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساعاً، بينما صدوها أدنى حاجز ما قيمته 50 توضح انكماش القطاع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 35.5 مقابل 24.9 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تسارع النمو إلى 16.9% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي والتوقعات 16.3%.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.10% ليربح 1.60 نقطة ويصل إلى المستوى 1,544.36، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 60.79 نقطة ويصل إلى المستوى 22,206.75.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.78% ليربح 33.80 نقطة ويصل إلى المستوى 4,369.64، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.04% ليربح هو لأخر 31.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,122.56.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 0.72% ليربح 181.08 نقطة ويصل إلى المستوى 25,305.27، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.60% ليربح هو الأخر 12.74 نقطة ويصل إلى المستوى 2,148.11.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.66% ليربح 75.54 نقطة ويصل إلى المستوى 11,578.06، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 8.29 نقطة ويصل إلى المستوى 6,041.00.