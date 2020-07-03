شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الخامسة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في أخر جلسات من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية.

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في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.6928 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6924، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6931، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6914.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 35.5 مقابل 24.9 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تسارع النمو إلى 16.9% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي والتوقعات 16.3%.