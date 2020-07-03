شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو مبيعات التجزئة في استراليا خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر أيار/مايو والتي أوضحت تسارع النمو إلى 16.9% مقابل 16.3% في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو بنفس النسبة السابقة.

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