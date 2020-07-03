الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 03-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً واضحاً لمستوى 0.9456 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، في طريقه للتوجه نحو 0.9351 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي تظهر بوضوح من خلال مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن اختراق مستويات 0.9456 ثم 0.9475 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للارتفاع من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9380 والمقاومة 0.9500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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