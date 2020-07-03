شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مقاومة المثلث المتماثل بعد الثبات بإغلاق يومي فوقها، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بجمع العزم الإيجابي.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7064، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 0.6850.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6880 والمقاومة 0.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد