سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 03-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مقاومة الوتد الصاعد التي ترتفع الآن إلى 43.00 دون أن يتمكن من الثبات فوقها، ليبقى السعر عالقاً بين هذه المقاومة والدعم 41.80، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يتم اختراق أحد هذين المستويين.
نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 45.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط وتحقيق أهداف سلبية تبدأ باختبار 40.80 وتمتد إلى 37.86 بعد تجاوز المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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