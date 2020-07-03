شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المقاومة المحورية 40.41 دون أن يتمكن من اختراقها، ليبقى محصوراً بين هذه المقاومة والدعم الذي يرتفع الآن إلى 38.60، وبالتالي، فإننا مستمرون في موقفنا الحيادي إلى أن يتمكن السعر من تأكيد تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 43.05، بينما كسر الدعم سيدفع السعر للانخفاض وزيارة مستوى 36.10 كمحطة سلبية أولى.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي