شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المقاومة – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المقاومة المحورية 40.41 دون أن يتمكن من اختراقها، ليبقى محصوراً بين هذه المقاومة والدعم الذي يرتفع الآن إلى 38.60، وبالتالي، فإننا مستمرون في موقفنا الحيادي إلى أن يتمكن السعر من تأكيد تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.
نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 43.05، بينما كسر الدعم سيدفع السعر للانخفاض وزيارة مستوى 36.10 كمحطة سلبية أولى.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يختبر المقاومة – تحليل - 03-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.