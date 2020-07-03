شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب قرب المتوسط المتحرك 50، محافظاً على ثباته فوقه، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف اختراق 18.38 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 18.93، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.70 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد