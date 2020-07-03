شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الذهب التحرك حول دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة، والتي تستهدف مستويات 1800.00 ثم 1850.00.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 1770.00 والأهم فوق 1750.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد