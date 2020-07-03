شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بالانخفاض بعد اختبار مستوى 1.3612 في الجلسات الماضية، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستويات 1.3500 ثم 1.3362 كأهداف رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.3612 ثم 1.3655 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3470 والمقاومة 1.3612

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط