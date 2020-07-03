شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين دون مستوى 107.68، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي المتوقع عند 106.44.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات دون 107.68 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.70 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط