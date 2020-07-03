شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه مقاومة قوية – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوبة في تخطي مستوى 1.2515، ليتداول بسلبية ويبدأ بالابتعاد عن هذا المستوى، مما يشير إلى أن السعر في طريقه للانخفاض وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2415 وتمتد إلى الدعم المحوري 1.2304.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2515 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الموجة الصاعدة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2360 والمقاومة 1.2530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط