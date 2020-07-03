شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى اليورو – تحليل - 03-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للاستقرار داخل النطاق الجانبي بعد المحاولات الإيجابية التي شهدها في الجلسات الماضية، مما يبقي على سيطرة النطاق الجانبي على التداولات اللحظية، محصوراً بين الدعم 1.1175 والمقاومة 1.1270، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.
نذكر بأن كسر الدعم سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الأهداف التصحيحية الهابطة التي تبدأ عند 1.1100 ثم 1.1020، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه لزيارة مستوى 1.1420 كمحطة رئيسية أولى.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1160 والمقاومة 1.1350
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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