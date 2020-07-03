شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بجهاز الاتصالات: فرض 5% على أجهزة المحمول الجديدة المستوردة والمحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول، والتى تتضمن قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء التشغيلية التى يقوم بها الجهاز لضمان مطابقة أجهزة التليفون المحمول التى تستخدم بالسوق المصري.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نسبة 5% تفرض على الأجهزة سواء كانت مستوردة أو محلية وهذا يدل أن القرار غير موجه للمستورد ولكن لأجهزة المحمول فى السوق المصري.

وأضاف أن هذا القرار يستهدف لأن تكون جميع الأجهزة الواردة إلى السوق المصرى مطابقة للمواصفات العالمية، حتى لا تؤثر على جودة خدمات المحمول فى السوق، حيث تم رصد بعض أنواع الأجهزة المحمولة و مجهولة المصدر فى التصنيع و التى تأتى بدون أرقام تعريفية و تؤثر على جودة الاستقبال و الإرسال مما يؤدى إلى بعض مشاكل الجودة بخدمات الاتصالات.

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ويصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019.