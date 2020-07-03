شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تيسلا» يواصل التحليق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سهم شركة «تيسلا» الأمريكية التحليق الجنوني، أمس الخميس، وقفز 7.5% متجاوزاً 1228 دولاراً؛ وذلك بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن تسليمها ل90,650 سيارة خلال الربع الثاني، متخطية بذلك توقعات «وول ستريت».

وتوقع المحللون أن تكون الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قامت بتسليم نحو 72 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لإجماع المحللين الذين شملهم استطلاع شركة «فاكت ست»، في حين كانت توقعات «بلومبيرج» أن تسلم الشركة 83 ألف سيارة.

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