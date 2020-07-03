6.3 % نمــو الشـركـات الجـديـدة فـي «شـمـس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام، «شمس»، عن تحقيق نمو بنسبة 6.3% في الشركات الجديدة المسجلة في الربع الثاني من عام 2020، بفضل تنفيذ استراتيجيتها المعدة مسبقاً لإدارة الأزمات، باستخدام التقنيات الذكية المبتكرة.

وحققت «شمس» العديد من الإنجازات على مختلف الصعد خلال فترة «كوفيد - 19»، تمثل أهمها في تسجيل 250 شركة تجارة إلكترونية، نتيجة الحوافز ومبادرات الدعم المهمة التي قدمتها للمستثمرين، وتسجيل 21 شركة جديدة ضمن حزمة الأعمال الحرة (العمل المستقل)، منذ إطلاق الحزمة في يونيو، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب المتفردة. وقد تم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لرقمنة التدريب وورش العمل التي ساعدت على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين الذين تم تدريبهم عن بعد، ما حقق فائدة كبيرة لعدد من المشاركين وصل إلى 695 مشاركاً، خلال الربع الثاني من 2020.

ورغم الظروف الصعبة التي مرت، حرصت «شمس» على استمرارية العمل عن بعد بنسبة 100%.

وقال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: حققت «شمس» مجموعة من الإنجازات خلال الفترة الماضية، ضمن جهودها لتطوير عجلة الاقتصاد، وقيادة التغيير في المجتمع، وبفضل بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة جداً، فقد تمكنت المدينة من التكيف بسهولة مع الظروف العالمية غير المتوقعة، وواكبت مسيرة الأعمال التجارية التي لم تتوقف في المنطقة.

وأضاف، أن «شمس» قدمت دعماً كبيراً للعملاء والمستثمرين عبر خدماتها الرقمية المتوفرة بنسبة 99%.

وقدمت «شمس» مجموعة من الفرص والحوافز لدعم الأفراد والشركات الناشئة خلال هذه الفترة، وساهمت العروض التي قدمتها بسهولة الحصول على التراخيص، وبالتالي زيادة عدد الشركات المسجلة.