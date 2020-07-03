20 مليوناً من أميال «ضيف الاتحاد» لدعم اللاجئين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلق برنامج ضيف الاتحاد حملة في الخامس من شهر إبريل/‏ نيسان الماضي، لتشجيع أعضائه على التبرع بأميالهم لدعم الجهود الرامية لوقاية مخيمات اللاجئين من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتصدي لمخاطر انتشاره.

واستخدمت أميال ضيف الاتحاد التي تم التبرع بها عبر تلك المبادرة، التي أطلقت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والهلال الأحمر الإماراتي، في مكافحة العدوى واتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس.

ومنذ انطلاق الحملة، جاءت التبرعات سخية، حيث وصلت إلى أكثر من 10 ملايين ميل من أميال ضيف الاتحاد، أي ما يعادل 20 جهاز تنفس صناعي، أو ما يقارب 20,000 كمامة طبية.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستستخدم تلك الأميال لمد يد العون في كل من الأردن، ومصر، والعراق، ولبنان، لدعم ما يزيد على 10 آلاف شخص، من خلال توفير المعدات الطبية ومستلزمات النظافة والتعقيم للاجئين في المخيمات، أو عبر توفير الدعم المادي للأسر غير القادرة على العمل.وعلى صعيد الأميال التي تم التبرع بها لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي، ستقوم المنظمة باستخدامها لشراء معدات الصحة والسلامة الضرورية..