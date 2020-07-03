أداء ثابت لأسهم البنوك في أسبوع الشراء الانتقائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت أسهم البنوك على أدائها الثابت خلال جلسات الأسبوع المنصرم، على الرغم من ضغوط متفاوتة من العقار والسيولة المتحفظة التي لم تتجاوز 1.5 مليار درهم في السوقين، فيما تباينت إغلاقات الأسواق مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة أسبوعية 0.61% وتراجع سوق دبي 1.2%.

ونجح ثلاثي بنوك أبوظبي في تحقيق مكاسب أسبوعية مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.45% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.53%، فيما استقر «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير يذكر برفقة «اتصالات».

وسيطرت الانتقائية على مشتريات المستثمرين، وقادت هذه المشتريات مكاسب عدد من الأسهم وفي مقدمتها «الخليج للملاحة» الذي ارتفع 14.32% و«داماك» 5.28% علماً بأن هذين السهمين استقطبا سيولة جيدة.

وفي المقابل، تفاوت أداء أسهم العقار من جلسة إلى أخرى، لتنخفض أسهم «إعمار العقارية» 3.6% و«الاتحاد العقارية» 3.24% و«إعمار مولز» 1.41% و«إعمار للتطوير» 3.27% و«أرابتك» 7.26% و«ديار» 3.82% و«الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%.

وعلى صعيد الأسهم الأخرى، فقد ارتفع «طاقة» 11.6% و«العربية للطيران» 0.84% و«الخليج للملاحة» 14.32% و«الخليج للمشاريع الطبية» 30.92% و«رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» 26.78٪ و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 14.95% و«غلفا للمياه» 14.9% و«أمانات» 4.96%.

واجتذبت الأسهم، سيولة أسبوعية بقيمة 1.5 مليار درهم منها 922.4 مليون درهم في دبي و613.3 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 1.3 مليار سهم توزعت بواقع 1.12 مليار سهم في دبي و213 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 20.7 ألف صفقة.