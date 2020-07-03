شكرا لقرائتكم خبر عن «كابيتال إنتليجنس» تثبت تصنيفات «دبي التجاري» و«العربي المتحد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «كابيتال انتليجنس» التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك دبي التجاري عند درجتي «A-» و«A2» على التوالي، وفي الوقت ذاته ثبتت التصنيف الائتماني الأساسي له عند «bbb» والقوة المالية عند «bbb-».
في سياق متصل ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية للبنك العربي المتحد عند درجتي «BBB» و«A2» على التوالي، في حين خفضت تصنيف النظرة المستقبلية من «مستقر» إلى «سلبي». كما ثبتت التصنيف الائتماني الأساسي له عند «bb+» و تصنيف القوة المالية عند «bb-».
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