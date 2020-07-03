شكرا لقرائتكم خبر عن الأسـهم الأمـريكية تتألـق بدعـم الوظـائف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، أمس الخميس؛ حيث تشجع المستثمرون على المخاطرة مع زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف التي استعادها الاقتصاد الأمريكي في يونيو/حزيران.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 412 نقطة أو 1.6%، بينما حقق مؤشر ناسداك رقماً قياسياً جديداً وصعد أكثر من 1%. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.4%.

ودعم سهم بوينج المكاسب؛ حيث ارتفع 3% بعد أن أكملت شركة تصنيع الطائرات، رحلات إعادة التأهيل لطائرة 737 ماكس الممنوعة من التحليق.

كما ارتفعت أسهم كل من يونايتد إيرلاينز ودلتا بنسبة تزيد على 2%، مع إعلان وزارة الخزانة عن الانتهاء من برنامج إقراض للناقلات الأمريكية الرئيسية.

وأظهر تقرير الوظائف أن الاقتصاد نجح في إضافة 4.8 مليون وظيفة في يونيو، وكان الاقتصاديون يتوقعون 2.9 مليون فرصة عمل. وانخفض معدل البطالة إلى 11.1% من 13.3% في مايو.

وارتفعت الأسهم الأوروبية؛ إذ تعززت المعنويات بفضل بيانات اقتصادية مشجعة من أنحاء العالم وآمال حيال لقاح لمرض «كوفيد- 19»، وذلك قبيل بيانات أمريكية مهمة للوظائف.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.9%، ليحقق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. وكان قطاعا صناعة السيارات والسفر والترفيه أكبر الرابحين؛ إذ ارتفعا ما بين 1.5% و2%.

وهوى سهم وايركارد التي تعاني فضيحة 25 في المئة بعد أن داهمت الشرطة ومدعون مقارها في ميونيخ وأربعة عقارات في ألمانيا والنمسا.

إلى ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف، أمس الخميس، بعدما أظهرت مؤشرات أن الاقتصاد العالمي، بدأ في النهوض من إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن المستثمرين أبقوا على موقفهم الحذر بعد أن سجلت طوكيو ارتفاعاً في حالات الإصابة ب«كوفيد- 19».

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي على ارتفاع نسبته 0.1 في المئة عند 22145.96 نقطة متعافياً جزئياً من خسائر مني بها في الجلسة السابقة بلغت 0.8 في المئة؛ إذ رفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية المؤشر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 في المئة إلى 1542.76 مع إغلاق أغلب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 على ارتفاع.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.8% بعد يوم من تفوق تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على الشركة لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات من حيث القيمة السوقية. (وكالات)