«غرفة دبي» تنظم ندوة لبحث تجارة الأغذية مع روسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ندوة افتراضية بعنوان «تجارة الغذاء بين روسيا والإمارات في مرحلة ما بعد كورونا»، بهدف مناقشة الآفاق المستقبلية لتجارة المواد الغذائية بين روسيا، ودولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي، على وجه التحديد.

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وتم تنظيم هذه الندوة الافتراضية من قبل المكتب التمثيلي «لغرفة دبي» في أذربيجان، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة موسكو. واجتذبت 131 مشاركاً من الإمارات، وروسيا، وأوراسيا، وإفريقيا، يمثلون شركات تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.

وتمت خلال الندوة مناقشة التطور الملحوظ في تجارة المواد الغذائية بين الإمارات وروسيا التي ازداد حجمها بشكل مطرد في السنوات الأخيرة بسبب التعاون في مجال الأمن الغذائي، وجهود موسكو لتنويع الصادرات. وأشار المشاركون إلى أن الكثير من الإمكانات لا تزال موجودة في كل من فئات المنتجات التقليدية، والمواد الجديدة.

وشهدت الندوة عروضاً تقديمية تمحورت حول الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر في تجارة المواد الغذائية في الإمارات، وروسيا، وجهود دبي لتعزيز الأمن الغذائي، والابتكارات الجديدة في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية، وتصنيع المواد الغذائية، وفرص التعاون الواعدة التي يمكن التطرق إليها والعمل المشترك على تطويرها من قبل الطرفين.