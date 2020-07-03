تعرف على شكل «شاشة الفئة الثانية» في سوقي أبوظبي ودبي الماليين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أنور داود ومهند داغر وضع سوق أبوظبي للأوراق المالية شاشة مستقلة للشركات الموقوفة عن التداول على موقعه الالكتروني، بانتظار تفعيلها رسميا يوم الأحد، 5 يوليو/ تموز 2020.

وتضم شاشة الفئة الثانية في سوق أبوظبي شركتين فقط «بنك الاستثمار» و«الخزنة للتأمين»، علما أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم بالاضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة عضوية كل من السوق المعني والجهات الرقابية على ان تتولى اللجنة مهام متابعة الشركة على قائمة المتابعة لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والافصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها، وفقا لما تقرره اللجنة وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى.

كذلك، يبدأ سوق دبي المالي بعرض «شاشة الفئة الثانية» اعتباراً من يوم الأحد، والتي تضم الشركات المحققة لخسائر متراكمة نسبتها 50% فأكثر من رأسمالها، بالاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2019، إضافة إلى الشركات التي بلغت مدة تعليق تداول أسهمها ستة أشهر، فأكثر.

وتضم الفئة الثانية في سوق دبي 12 شركة مساهمة عامة محلية، وأجنبية، بينها 4 شركات موقوفة عن التداول، والتي تضم كلاً من «آن ديجيتال سيرفيسس»، و«الفردوس القابضة»، و«المدينة للتمويل»، و«أملاك للتمويل»، و«دريك آند سكل»، و«دي إكس بي إنترتينمنتس»ن و«الإمارات للمرطبات»، و«الخليجية للاستثمارات العامة»، و«الاستشارات المالية الدولية»، و«الإثمار»، و«ماركة»، و«يونيكاي».

وبحسب بيان سابق لسوق دبي المالي، فإن إعادة الشركات الموقوفة إلى التداول ترتبط بتلبيتها للمتطلبات الواردة في قرار الهيئة، في ما يخص إعلان النتائج المالية المدققة لعام 2019، وحصولها على موافقة الهيئة على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها بما يسهل على المستثمرين معرفة الوضع المالي لكل شركة، ومخاطر الاستثمار فيها، وأخذ هذا الأمر في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وبموجب الترتيبات الجديدة يتم وضع شركات الفئة الثانية على قائمة المتابعة «Watch List»، حيث تتولى لجنة مشتركة من الهيئة والسوق والجهات الرقابية ذات العلاقة بنشاط الشركة، متابعة تلك الشركات لتقييم مدى التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح، واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها ضمن مهلة زمنية قدرها سنة، ويُمكن تمديدها حتى ثلاث سنوات، تبدأ اعتباراً من تاريخ نقلها إلى الفئة الثانية. ويُمكن إعادة الشركة للتداول ضمن الفئة الأولى إذا أقرت اللجنة المشتركة بين الهيئة، والسوق، تمكّن الشركة من تصويب أوضاعها، واستيفاء الشروط المطلوبة.

وطوّر السوق شاشة التداول الرئيسية بمزايا تفاعلية إضافية، بما يوفر خيارات متعددة، ويمنح المستثمرين مرونة كبيرة للاختيار وفق تفضيلاتهم الشخصية، سواء باختيار شاشة التداول الرئيسية، التي تضم كل الشركات المدرجة في السوق، أو شاشة الفئة الثانية.

وسوف يستمر السوق في وضع العلامات المميزة التي توضح نسب الخسائر المتراكمة إلى جانب أسماء الشركات المتضمنة في الشاشتين، على النحو المطبق بشأن الشركات المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المُصدر.

