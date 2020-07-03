شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تكافل» توافق على توزيع أرباح نقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” وافقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» على توزيع أرباح نقدية قدرها 20 مليون درهم، بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، بواقع 25 فلساً لكل سهم، تستحق لمالك السهم المسجل في يوم الأربعاء 25 مارس/آذار الماضي.

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