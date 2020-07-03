شكرا لقرائتكم خبر عن نائب جديد لرئيس مجلس إدارة «الدار العقارية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «الدار العقارية» تعيين مريم سعيد غباش، نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلفاً لوليد أحمد المقرب المهيري.

وأوضحت «الدار» أن المهيري تنحى عن دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك وفقاً للوائح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بحمل عضوية عديد من مجالس الإدارة لشركات مدرجة. وأشارت الشركة إلى أن المهيري سيظل عضواً في مجلس إدارتها وسيواصل دوره في دعم توجهاتها الاستراتيجية.

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