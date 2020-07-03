شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يجمع 750 مليون دولار من طرح سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني، جمع 750 مليون دولار من طرح سندات غير قابلة للاستدعاء قبل 6 سنوات، بعائد 6.125%.

وبحسب رويترز، وفقاً للوثيقة فقد عيّن «الإمارات دبي الوطني» بنوك «إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، بالإضافة إلى «بنك أوف أمريكا»، و«سيتي»، و«أبوظبي الأول».

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