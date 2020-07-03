شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال في هونج كونج يؤيد قانون الأمن الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين في هونج كونج، مخاوف لدى العديد من أهالي هذه المدينة، لكن قطاع التجارة والأعمال أيده على نطاق واسع، سبيلاً لاستئناف الأنشطة التجارية في هذا المركز المالي المهم.ويمنح القانون المثير للجدل السلطات الصينية صلاحيات غير مسبوقة في وقت تسعى فيه لوضع حد للتظاهرات المطالبة بمزيد من الديمقراطية والتي اجتاحت هونج كونج العام الماضي.وعلى الرغم من تحذيرات مجموعات حقوقية ومحللين قانونيين من أن القانون يمكن أن يشكل ضربة قاصمة للحكم الذاتي وللحريات السياسية في المدينة، فإن هيئات عدة في قطاع التجارة والأعمال رحبت به سبيلاً لاستعادة الاستقرار.ووصفت غرفة التجارة العامة لهونج كونج، تبني القانون في وقت سابق هذا الأسبوع، بأنه «مهم للمساعدة في استعادة الاستقرار والثقة بهونج كونج التي تضررت بشدة من الاضطرابات الاجتماعية منذ العام الماضي».وأضافت: «نحتاج إلى بيئة مستقرة يسعى (القانون الأمني) إلى توفيرها».وانضم المصرفان البريطانيان العملاقان «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، اللذان يتمتعان بحضور كبير في هونج كونج وفي البر الصيني، إلى مؤسسات أخرى في دعم القانون علناً الشهر الماضي.وقال محللون وشخصيات من قطاع الأعمال، إن القانون يمكن أن يزيد مخاطر وتعقيدات القيام بأنشطة تجارية في هونج كونج، لكنه من غير المرجح أن يتسبب في خروج جماعي للمؤسسات الأجنبية.وسجلت بورصة هونج كونج ارتفاعاً بنحو 3% الخميس، تقدمته شركات العقارات مدفوعة برهان المستثمرين على أن يعيد القانون الاستقرار إلى المدينة.ورأى المحلل السياسي لدى مركز لوي انستيتيوت الأسترالي للأبحاث، بن بلاند، أن «عقلية رجال الأعمال بشكل عام هي محاولة المضي قدماً كما لو لم يتغير شيء والسعي إلى تجنب المخاطر السياسية».وقال: «لذا لست مندهشاً بهذا النوع من ردود الفعل التي شهدناها». وأضاف: «لن نتدخل في سياسات هونج كونج».

قلق كبير

وأثار نص القانون قلقاً إزاء تعريفه الواسع للمخالفات ومنحه محاكم البر الصيني الخاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي، سلطة على هونج كونج.

وتحولت المدينة إلى مركز مالي عالمي مهم بفضل سمعة قضائها المستقل لتصبح مكاناً لفض النزاعات، وخصوصاً مع شركات من الصين القارية.

والحكم الذاتي القانوني الممنوح مع حريات أخرى للمواطنين، ضمنه لخمسين سنة، اتفاق إعادة بريطانيا لمستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997، بموجب مبدأ «دولة واحدة بنظامين».

وأدى ذلك إلى قيام جدار حماية بين المدينة والنظام القضائي الصيني غير الشفاف، وأسهم في أن تكون هونج كونج بوابة عبور لمؤسسات أجنبية إلى البر الرئيسي.

وقوض القانون الجديد ذلك النظام. وقالت نقابة محامي هونج كونج، إنها تشعر «بقلق كبير» إزاءه.

ويهدد القانون ضمانات من بينها المحاكمات النزيهة والحقوق الأساسية وحرية التعبير، وفق ما ذكرت المنظمة في انتقادات لاذعة، الأربعاء.

وبينما لن تكون هناك عمليات مغادرة مفاجئة على الأرجح، قال المحللون إن تلك الاحتمالات ربما ستزداد في المستقبل.

وقال وليام ني من منظمة العفو الدولية لبلومبيرج: «على المدى البعيد، سيشجع القانون على الأرجح بكين وحلفاءها المحليين على ممارسة ضغوط سياسية أكبر على الشركات وموظفيها للتقيد بشدة، بأجندة بكين».

وأشار المحللون إلى استهداف بكين لمؤسسات على خلفية مسائل سياسية، وبشكل خاص ردة الفعل القوية تجاه شركة طيران هونج كونج «كاثاي باسيفيك» بسبب تقارير عن دعم موظفيها للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وتعرض مصرف «إتش إس بي سي» لضغوط من مسؤول تنفيذي سابق لهونج كونج موال لبكين، قبل إعلانه عن تأييده القانون، وقال محللون إن الشركات ستكون حريصة على تجنب ذلك المصير.

سوق ضخم

لكن موقع هونج كونج بوصفها بوابة عبور لثروات الصين القارية؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيظل ربما في أولوية الاعتبارات بالنسبة للمستثمرين، وفق محللين.

فأسواق الأسهم والعقارات في المدينة غرقت بمليارات الدولارات من البر الرئيسي في السنوات الأخيرة.

وبنهاية 2019 بلغت حصة تلك الشركات 73%، أو 3,4 تريليون دولار من القيمة السوقية، بحسب مجلس التنمية التجارية لهونج كونج.

وبعض أكبر الشركات الصينية الحكومية والخاصة مدرجة في بورصة المدينة.

يشار إلى أن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «جي دي دوت كوم» تمكن من جمع قرابة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، في ثاني أكبر عملية اكتتاب عام أولي هذا العام.

وقال جون بي ليو من مؤسسة ترابيكا لشركاء الاستثمار في تصريحات لبلومبيرج: «أشعر بأن هذا سيزيد من تعقيدات العمل في هونج كونج أو من خارجها».

وأضاف: «لكن أعتقد أن هونج كونج لا تزال تتمتع بأهمية كبيرة جداً، وهي المركز المؤدي إلى الصين التي هي سوق ضخم».