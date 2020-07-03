توضيح من «دريك آند سكل» بشأن مبلغ 1.5 مليار درهم

أفادت شركة «دريك آند سكل»، بأن مبلغ 1.518 مليار درهم المذكور في الإيضاح رقم 13 من التقرير المالي يتمثل في عكس خسائر الائتمان المتوقعة والمتعلقة بالشركات التابعة المستبعدة خلال السنة.

وأوضحت الشركة، أن هذا المخصص تم تقييده في حسابات المجموعة بالقيمة التي تخص كل شركة تابعة مستبعدة.

وقالت إن الربح الناتج عن عكس المخصص المذكور، جزء منه يخص الحصص غير المسيطرة من الشركات المستبعدة.

وبينت أن الأرباح والخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل الأخرى، تعود لمساهمي الشركة الأم للمجموعة والحصص غير المسيطرة، حتى ولو كانت نتائج الحصص المسيطرة تظهر عجزاً في الرصيد.

وأفادت الشركة بأن احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة يتم دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية- مذكور في الإيضاح رقم 2 من التقرير المالي.